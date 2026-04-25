Querétaro remonta y hunde al Puebla en el cierre del Clausura 2026

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Con goles de Alí Ávila y Daniel Parra, Gallos Blancos aprovechó la expulsión de Brayan Garnica para despedirse del torneo con victoria

Querétaro se despidió del Clausura 2026 con un triunfo por 1-2 sobre Puebla, en un partido sin trascendencia. Ambos equipos disputaron la última fecha sin aspiraciones de Liguilla y cerraron su participación. El equipo anfitrión concluyó un mal torneo con 10 derrotas.

Con la victoria, Gallos Blancos corrigió su error inicial que permitió que, al minuto 10, Puebla abriera el marcador. La zaga perdió la pelota en la salida y, sin portero, Brayan Garnica adelantó a los de la Franja.

Cinco minutos después, el propio Brayan Garnica vio la tarjeta roja tras una fuerte barrida, lo que dejó a Puebla con la ventaja parcial, pero con un hombre menos. La expulsión condicionó a los locales, ya que Querétaro tomó la iniciativa en busca del empate.

El portero poblano Ricardo Gutiérrez sostuvo a su equipo durante varios lapsos. Desvió dos remates con manotazos y alcanzó otra pelota con la punta de los dedos, mientras que los visitantes estrellaron un disparo en el poste. Puebla se replegó y apostó por el contragolpe en la segunda mitad, donde Emiliano Gómez tuvo la oportunidad del segundo tanto, pero no concretó.

A Gallos le funcionaron los cambios tras el descanso y, al minuto 54, llegó el 1-1 con remate de Alí Ávila. La jugada generó dudas por un posible fuera de lugar, pero el VAR validó el gol. Querétaro mantuvo la presión y al 78 anotó el tanto de la victoria por conducto de Daniel Parra, acción que también fue revisada y confirmada.

¿Quién fue el héroe del partido?

Destacaron dos jugadores: Alí Ávila, quien marcó el empate en el mejor momento visitante, y Daniel Parra, autor del gol que definió el encuentro.

El momento que cambió el partido

Puebla ganaba 1-0 con gol de Garnica, pero cinco minutos después llegó su expulsión. La jugada impidió que el equipo local manejara el partido y permitió que Querétaro asumiera el control hasta conseguir la remontada.

Once inicial de Puebla

Daniel Gutiérrez; Juan P. Vargas, Nicolás Díaz, Íker Moreno y Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Ariel Gamarra, Brayan Garnica y Alonso Ramírez; Emiliano Gómez y Esteban Lozano.

Once inicial de Querétaro

José Hernández; Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra y Juan Cázares; Carlo Adriano García, Santiago Homenchenko y Jean Unjanque; Alí Ávila y Mateo Coronel.

¿Qué sigue para Puebla?

Puebla cerró el torneo sin opciones de clasificación. El equipo se mantuvo durante la campaña en la parte baja de la tabla.

¿Qué sigue para Querétaro?