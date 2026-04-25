Banda los Recoditos nos ponen a bailar con “Zúmbale”

Staff/RG

Banda Los Recoditos vuelven a subir la temperatura musical con el lanzamiento de “Zúmbale”, el segundo sencillo de lo que será su próxima producción discográfica, y desde ya se perfila como un himno para la fiesta.

Este estreno llega tras el éxito contundente de su primer sencillo, “En coma inducido”, tema que actualmente lidera las listas radiales en México, reafirmando el gran momento que vive la agrupación.

Con una energía imparable, “Zúmbale” llega cargado de ritmo, picardía y ese sello inconfundible que ha consolidado a la banda como una de las favoritas del regional mexicano. Desde el primer acorde, el tema invita a levantarse, bailar y dejarse llevar por una vibra completamente contagiosa.

Fieles a su esencia pero siempre evolucionando, Los Recoditos apuestan en esta ocasión por un sonido más fresco y divertido, para entregar una propuesta más atrevida, alegre y sumamente pegajosa. La letra, sencilla pero ingeniosa, se combina con un ritmo explosivo que se queda en la mente y en el cuerpo.

“Zúmbale” no solo confirma la versatilidad de la banda, sino también su capacidad de reinventarse sin perder su identidad, conectando con nuevas audiencias sin dejar de lado a sus seguidores de siempre.

Con este lanzamiento, Banda Los Recoditos reafirman su lugar como una de las agrupaciones más sólidas, queridas y vigentes del género, demostrando que cuando se trata de poner el ambiente… ellos saben exactamente cómo hacerlo.