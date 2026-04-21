BUAP forma agentes de cambio en desarrollo sostenible

María Huerta
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), entregó constancias del Diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial, ofrecido por la Coordinación General de Desarrollo Sustentable.
Con lo anterior, 31 docentes se integran a una comunidad de más de 200 agentes de cambio.
Es la cuarta edición del diplomado y primera vez que se incorpora al Programa Institucional de Profesionalización para el Trabajo (PROIPT), de la Dirección de Recursos Humanos.
You may also like
-
Por secuestro exprés agravado y extorsión vinculan a delito al ex síndico de San Pedro Cholula
-
Fortalecen operatividad en el aeropuerto de Puebla
-
Lilia Cedillo encabezó informe y relevo en la preparatoria Benito Juárez
-
Parquímetros recaudó en marzo 5 mdp en Puebla capital
-
Anuncian la emisión de dos diseños de placas conmemorativas al mundial