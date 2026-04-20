Vinculan a proceso a presunto feminicida de su pareja sentimental en Lerma

EL VALLE

Toluca, Méx.- Por su posible participación en el delito de feminicidio, en contra de quien era su paraje sentimental en el municipio de Lerma el pasado 2 de abril, es vinculado a proceso Christian Valentín “N”.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de la Autoridad Judicial vinculación a proceso. De acuerdo con la investigación iniciada por esta Representación Social, el día de los hechos, la víctima de iniciales J.Y.F.G de 25 años se encontraba en compañía de su pareja sentimental Christian Valentín “N”, en el paraje Puentecillas de Lerma, donde este sujeto la habría agredido físicamente provocándole la muerte por traumatismo craneoencefálico para después huir del lugar.

Por lo que, la Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos inició la investigación que permitió identificar a Christian Valentín “N” como posible partícipe de estos hechos, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron este mandamiento judicial, por lo que una vez detenido este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario de Lerma a disposición de la Autoridad Judicial.

El análisis de prueba aportados y recabados por esta Fiscalía, fue determinante para que un juez le dictará vinculación a proceso de Christian Valentín “N” por su posible participación en el delito de feminicidio, por lo que determinó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.