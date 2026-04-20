Lo que necesitas saber sobre los tipos de sangre y su compatibilidad

La compatibilidad sanguínea es clave para transfusiones seguras, ya que el tipo de sangre determina quién puede recibir sangre compatible

Por la Dra. Karina Iveth Orozco Jiménez, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Los glóbulos rojos son células que circulan por la sangre a través de venas y arterias, y su función principal es transportar oxígeno a cada parte del cuerpo.

En su superficie, presentan antígenos, proteínas que determinan el tipo de sangre al que pertenece una persona.

Hasta ahora, se han identificado más de 360 antígenos en los glóbulos rojos, pero los más importantes son el antígeno A, el antígeno B y el factor Rh.

Según los antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos, los tipos de sangre se clasifican en A, B, AB y O.

Además, cada tipo puede ser Rh positivo (+) o Rh negativo (-).

Por ejemplo, una persona con sangre tipo A Rh positivo tiene antígenos A y Rh en sus glóbulos rojos.

En cambio, si no presenta ninguno de estos antígenos, su tipo de sangre será O (cero) Rh negativo.

Compatibilidad sanguínea

La compatibilidad sanguínea es crucial para garantizar transfusiones seguras. Si una persona recibe sangre incompatible, puede sufrir una reacción transfusional grave.

Esto ocurre cuando el sistema inmunológico del receptor ataca y destruye la sangre transfundida, lo que puede poner en riesgo la vida.

Las reacciones por incompatibilidad son altamente prevenibles gracias a los análisis de compatibilidad que realizan los bancos de sangre antes de liberar una unidad para transfusión.

Además, el personal de salud monitorea cuidadosamente a los pacientes durante y después de la transfusión para detectar cualquier reacción.

Conocer los tipos de sangre ayuda a predecir la compatibilidad o incompatibilidad sanguínea, como se muestra:

Tabla de compatibilidad sanguínea

Grupo A quién puede donar De quién puede recibir

A+ Puede donar a A+ y AB+ Puede recibir de A± y O±

A- Puede donar a A± y AB± Puede recibir de A- y O-

B+ Puede donar a B+ y AB+ Puede recibir de B± y O±

B- Puede donar a B± y AB± Puede recibir de B- y O-

AB+ Puede donar a AB+ Receptor universal

AB- Puede donar a AB± Puede recibir de A-, B-, AB- y O-

O+ Puede donar a A+, B+, AB+ y O+ Puede recibir de O±

O- Donante universal Puede recibir de O-

El donador universal

Existe un tipo de sangre compatible con todos, es decir, puede ser recibido por cualquier persona sin riesgo de reacción por incompatibilidad: es el tipo O Rh negativo.

Como mencionamos antes, los glóbulos rojos de este tipo no tienen ningún antígeno en su superficie, por lo que se le conoce como el donador universal.

En México, menos del 10% de la población tiene sangre tipo O Rh negativo. Por esta razón, contar con unidades de este tipo es extremadamente valioso.

En emergencias médicas que requieren transfusión, la sangre O Rh negativo permite actuar rápidamente y salvar vidas.

Por eso, la donación altruista de sangre es fundamental. Garantiza que siempre haya sangre disponible para quienes la necesiten.

Conocer tu tipo de sangre y donar puede salvar vidas. ¡Dona sangre! Hoy por ti, mañana por mí.

La Dra. Karina Iveth Orozco Jiménez es médico especialista en Hematología con maestría en Gestión Directiva en Servicios de Salud. Además, coordina la academia de hematología y medicina transfusional y miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional.