Severiano de la Rosa inicia obra en San Pedro Chachapa

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 19 de abril de 2026.– La mañana de este domingo, en punto de las 7:00 horas, ciudadanos de San Pedro Chachapa, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Amozoc, realizaron una faena comunitaria en la barranca y calles aledañas, como parte de las acciones de mejoramiento en uno de los accesos principales de dicha colonia.

Al concluir la jornada, se llevó a cabo un acto protocolario encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, quien hizo entrega de la documentación oficial por parte de Desarrollo Urbano que acredita el reconocimiento y asignación de números oficiales de las calles Durazno 1 y 2 respectivamente.

Posteriormente, el edil, acompañado de regidores y directores, dio el banderazo de inicio de obra de lo que será la construcción de aproximadamente un kilómetro de drenaje sanitario en beneficio de las y los habitantes de la zona.

Por ende y como resultado vecinas y vecinos expresaron su agradecimiento y disposición con el edil para continuar colaborando en favor de su colonia.

Durante su mensaje, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero reconoció la unidad y participación de la ciudadanía, destacando que su gobierno se mantiene cercano a la gente, trabajando de manera permanente en distintas colonias para generar más y mejores resultados.