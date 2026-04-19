Recuperan camioneta robada en Huauchinango

Desde Puebla

Agraviados y vecinos, con tecnología de rastreo satelital, lograron recuperar una camioneta robada durante la madrugada de este sábado en la localidad de Tenango de las Flores, Huauchinango.

Alrededor de las 02:00 horas del 18 de abril, el sistema de emergencias recibió el reporte de un ciudadano, quien denunció un asalto mientras se encontraba dentro de su vehículo en las inmediaciones del mrrcado de Plantas.

Según el testimonio del afectado, dos sujetos lo abordaron y, bajo amenaza, lo obligaron a entregar las llaves de su unidad para posteriormente darse a la fuga.

Tras el atraco, la víctima contactó a sus familiares y amigos, quienes activaron el sistema de bloqueo remoto y rastreo GPS integrado en el vehículo.

La señal de geolocalización guio a los elementos hasta la calle Manuel Allende. En dicho punto, los uniformados localizaron la camioneta Nissan Frontier NP300, modelo 2017, color gris, con placas de circulación SW5056C.

Debido a la inmediatez de la localización, el vehículo aún no contaba con reporte de robo vigente en las plataformas oficiales. Tras confirmar la identidad del propietario y acreditar la posesión legal, la unidad fue devuelta en el sitio.

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