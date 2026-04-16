Trump suaviza críticas al papa pero dice “tener derecho” a estar en desacuerdo con él

MILENIO

El presidente Donald Trump dijo este jueves 16 de abril que el papa León XIV puede decir lo que quiera sobre los asuntos mundiales, pero debe entender la realidad de un “mundo desagradable”.

En los últimos días, el mandatario de Estados Unidos y el pontífice nacido en ese país comenzaron una afrenta verbal. Trump ha criticado duramente al líder de los mil 400 millones de católicos del mundo por su postura en varios temas, desde Irán hasta la inmigración.

Mientras tanto, León XIV ha dicho que tiene el “deber moral” de expresar su oposición a la guerra y calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

El nuevo señalamiento de Trump

El magnate se mostró más conciliador el jueves, pero aun así intentó darle lecciones al sumo pontífice sobre la guerra en Irán.

“El Papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses”, dijo el presidente.

“Eran manifestantes totalmente desarmados. Tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable.”

Trump —que en los últimos días calificó al Papa como “débil” y “equivocado”— negó que estuviera “peleando” con su connacional y dijo que no tenía “nada en contra” de él.

Dice “tener derecho” de estar en desacuerdo con el Papa

Además, defendió que “tiene derecho” a estar en desacuerdo con León XIV, al que también acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear.

“No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera —y quiero que diga lo que quiera—, pero puedo estar en desacuerdo con él. León XIV hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas.

Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por sus siglas en inglés).

“Estoy seguro de que el Papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él”, dijo el republicano.

Por su parte, también este jueves, León XIV cargó en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos durante una visita a Camerún.

Tras llegar ante la catedral de Bamenda en un papamóvil con cristales blindados y bajo escolta militar, el estadunidense bendijo a la multitud enfervorecida, entre cánticos, banderas camerunesas y del Vaticano y pancartas con su imagen.

“Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político”, dijo.

“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas”, recalcó en un discurso en inglés desde el epicentro de la violencia en el noroeste de Camerún, que ha causado miles de muertos en casi una década.