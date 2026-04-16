Impulsan Tonantzin Fernández y Fritz Glockner la lectura en San Pedro Cholula

*- El secretario de Cultura estatal presentó su libro Memoria Roja en el municipio*

Desde Puebla

*16 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de promover la historia, la cultura y la lectura, el titular de la Secretaría de Cultura del estado, Fritz Glockner, presentó su libro Memoria Roja en el Teatro de la Ciudad Sagrada, en San Pedro Cholula, acompañado por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

Al dar la bienvenida, Carlos Carrillo, secretario de Gobernación municipal, señaló que es un honor recibir a un historiador y escritor de gran relevancia, quien además encabeza la dependencia encargada de la promoción y rescate cultural en Puebla. Asimismo, agradeció que San Pedro Cholula haya sido elegido como sede para la presentación de esta obra.

Por su parte, Fritz Glockner agradeció a la presidenta municipal por las facilidades brindadas para la presentación de su libro, y destacó que el conocimiento de la historia es fundamental para el desarrollo de las sociedades. “Como historiador, es importante transmitir nuestro conocimiento a las nuevas generaciones”, afirmó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a fomentar la lectura y a conocer la historia que ha dado forma a México y Puebla, como una herramienta de transformación social. “La memoria es la mejor herramienta para evitar que las injusticias se repitan”, subrayó.

Finalmente, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, agradeció la elección de San Pedro Cholula como sede para la presentación de la obra, y reiteró que su administración, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, impulsa políticas públicas enfocadas en la educación y la promoción cultural.