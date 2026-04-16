Pemex admite que fuga en ducto causó derrame; funcionarios ocultaron información y fueron cesados

EL UNIVERSAL

Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió este jueves por la noche que el derrame reportado desde inicios de febrero de 2026, y que todavía sigue dejando estragos, se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos, del complejo Cantarell, echando en tierra la primera versión que había dado, donde señalaba a chapopoteras e incluso a un barco como los responsables.

Durante una conferencia llevada a cabo este jueves 16 de abril, en la que participan diferentes dependencias, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla aseguro que mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame que ocurrió en el Golfo de México, tres funcionarios serán separadas de sus cargos, luego de que acusó resistencias y ocultamiento de información.

La agencia de ASEA ya levantó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables, informaron.

Según Rodríguez Padilla, los cargos removidos fueron: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección ambiental, el Coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de derrames y residuos.

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que se lleva recolectado 915 toneladas de residuos.

Hay presencia hidrocarburo entre Centla, Tabasco, y playa Bagdad, en Tamaulipas, informó la subsecretaria de Medio Ambiente, Marina Robles.

Pemex acumula incidentes y derrames en el Golfo de México

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha enfrentado diferentes incidentes que incluyen incendios, explosiones y derrames de hidrocarburos.

A principios de marzo, se presentaron derrames de crudo en el Golfo de México vinculados a infraestructura petrolera, algunos de los cuales han afectado cientos de kilómetros de costa y ecosistemas marinos, con presencia de hidrocarburos y daños a la fauna.

El pasado 2 de marzo, las autoridades municipales de Pajapan, Veracruz, alertaron sobre un derrame de hidrocarburo en la región, que afectaba sus playas.

Dos días después, la organización Greenpeace reportó presencia de combustible en 16 puntos costeros entre Veracruz y Tabasco.

El 26 de marzo pasado un grupo interinstitucional informó que el derrame fue provocado por un barco no identificado y emanaciones naturales de dos chapopoteras de la zona del golfo.