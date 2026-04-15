Tres lesionados por accidente en carretera interserrana

Abelardo Domínguez

Esta tarde, unidades de emergencia acudieron tras choque frontal entre un automóvil Nissan Tsuru y una camioneta sobre la carretera interserrana, entre la comunidad de Las Colonias de Hidalgo y Xaltepuxtla.

Se reportan tres lesionados de gravedad. Autoridades y cuerpos de rescate trabajan en el lugar.