Solo 4 de 53 países ofrecen condiciones ideales para emprender: la infraestructura flexible marca la diferencia

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1 de cada 10 profesionales ya es fundador o propietario de un negocio en México

Cada vez más personas combinan su empleo con otras fuentes de ingreso: hoy, el 19% de los trabajadores ya tiene una actividad adicional

Los espacios flexibles emergen como habilitadores clave para emprendedores al integrar infraestructura, comunidad y colaboración

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se conmemora el 16 de abril, el ecosistema empresarial atraviesa una transformación profunda. Hoy, emprender ya no depende únicamente del capital inicial, sino del acceso a infraestructura flexible que permita operar, escalar y adaptarse en tiempo real a un entorno en constante cambio.

De acuerdo con el estudio “Retos y perspectivas del trabajo” de WeWork y PageGroup, el mercado laboral en México refleja esta evolución. Actualmente, el 9% de los profesionales estudiados ya se identifica como fundador o propietario de un negocio, mientras que un 5% se desempeña como freelancer o emprendedor independiente. Además, el 19% de los trabajadores cuenta con una actividad adicional, lo que confirma que el emprendimiento se ha convertido en una extensión natural del modelo laboral actual.

Este cambio está impulsado, en gran medida, por nuevas generaciones que están redefiniendo cómo se construyen las empresas. Con el 73.7% de la fuerza laboral conformada por Millennials, y una creciente presencia de la Generación Z, los modelos tradicionales están siendo sustituidos por estructuras más horizontales, colaborativas y dinámicas, donde la flexibilidad y la autonomía son fundamentales.

En paralelo, el contexto global también está acelerando esta transformación. Según el IBM Institute for Business Value, el 74% de los líderes empresariales anticipa nuevas oportunidades derivadas de la incertidumbre, mientras que el 90% considera que perderá competitividad si no puede operar en tiempo real.1 Esto ha llevado a que la agilidad se convierta en el principal diferenciador competitivo, por encima del tamaño o la escala de las empresas.

“En este entorno, las empresas ya no crecen solas. La nueva economía está impulsada por ecosistemas colaborativos donde la conexión con talento, aliados estratégicos y tecnología acelera el desarrollo de los negocios y amplifica su impacto. La colaboración, más que un valor agregado, se ha convertido en una condición necesaria para competir y esto es posible gracias a espacios colaborativos”, afirma Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

Sin embargo, el entorno y los espacios siguen siendo un desafío. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, solo 16 de 53 países cuentan con condiciones adecuadas para emprender, y apenas 4 (India, Lituania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) cumplen con todos los factores clave como financiamiento, educación e infraestructura, tales como .2 Esto evidencia que el éxito empresarial no depende únicamente del talento o la idea, sino del ecosistema en el que se desarrolla.

Frente a este panorama, los espacios de trabajo flexibles se posicionan como una respuesta estratégica para cerrar estas brechas. Más allá de ofrecer oficinas, funcionan como plataformas que integran infraestructura, comunidad y oportunidades de colaboración en un mismo lugar, facilitando que emprendedores y pymes puedan operar, conectar y crecer en condiciones más favorables.

“En particular, el sentido de comunidad se ha convertido en un diferenciador clave. La posibilidad de interactuar con otros profesionales, compartir experiencias y generar alianzas dentro de un mismo espacio impulsa modelos de negocio más horizontales, ágiles y resilientes, alineados con las necesidades de las nuevas generaciones”, agrega Claudio Hidalgo.

Además, el emprendimiento actual está evolucionando hacia modelos más conscientes y con propósito. El 51% de los emprendedores a nivel global afirma que su motivación es hacer una diferencia en el mundo, mientras que el 84% ya incorpora criterios sociales o ambientales en sus decisiones3, consolidando un nuevo paradigma donde el crecimiento económico se combina con impacto positivo.

“Hoy, el emprendimiento no depende únicamente de una buena idea, sino de contar con el entorno adecuado para convertirla en una empresa sostenible. Actualmente, donde la velocidad, la colaboración y la adaptabilidad definen el éxito, los espacios flexibles se convierten en plataformas que conectan talento, infraestructura y comunidad para acelerar el crecimiento de nuevos negocios. En WeWork, vemos cómo las empresas que se desarrollan dentro de estos ecosistemas crecen más rápido, son más resilientes y capaces de innovar de forma constante”, destacó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

El emprendimiento de hoy no solo se construye con ideas, sino con ecosistemas que las sostengan. En ese sentido, la infraestructura flexible se consolida como un motor estratégico para el emprendimiento moderno, al reducir barreras de entrada, fomentar la innovación y permitir que las nuevas generaciones construyan negocios más ágiles, resilientes y preparados para el futuro.