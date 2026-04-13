BUAP convoca al diplomado internacional en Lingüística Aplicada DILA 2026

María Huerta

Del 15 de junio al 10 de julio, la BUAP realizará el diplomado internacional en Lingüística Aplicada DILA 2026.

Se trata de una inmersión en lingüística descriptiva, con énfasis en lenguas indígenas de México, prácticas con hablantes nativos y participación de instructores internacionales.

La sede será la Facultad de Lenguas de la BUAP y tendrá una duración de 160 horas, a través de dos cursos modulares.