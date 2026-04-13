“Armenta es muy buen gobernador, también atiende a la gente”: Sheinbaum

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En su mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó lo sucedido durante la entrega de viviendas y cancelación de deudas en San José Chiapa el sábado pasado, cuando manifestantes intentaron reventar el evento, pese a que los gobiernos federal y estatal ya les habían confirmado que serían atendidos cuando finalizara el mismo y les pidieron permitir que la gente recibiera sus escrituras y liberaciones de créditos: Crónica de la visita de Claudia Sheinbaum y la entrega de viviendas del Bienestar

Reiteró su costumbre de recibir a todos los que se manifiestan desde que era delegada en Tlalpan, también como jefa de gobierno de la Ciudad de México y que en todos los estados atiende a quienes se lo pide, pero su equipo de logística les explica que lo hará al final del evento respectivo. En el caso del sábado, el grupo que protestaba aparentemente aceptó esta situación, pero comenzó a empujar a la gente y la situación amagaba con desbordarse.

Sometió a votación popular si los asistentes querían que el gobierno federal atendiera a los manifestantes en ese momento o cuando acabara la entrega de vivienda y la mayoría optó por recibir sus escrituras y liberaciones de adeudos de vivienda. Así se hizo, detalló SheinbaumPardo, quien abundó que tanto su administración como la de Alejandro Armenta recibieron y escucharon a los quejosos.

Incluso, la presidenta resaltó que “Armenta es muy buen gobernador, también atiende a la gente”, como lo hizo –junto con ella- el sábado pasado en San José Chiapa, durante la distribución de viviendas principalmente a mujeres en situación vulnerable: Video: Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo de Armenta

¿Así, con sus propias palabras, o más claras la buena relación y el trabajo conjunto entre la presidenta Sheinbaumy el gobernador Armenta?: Mexicanas con vivienda y sin deuda: Sheinbaum en San José Chiapa

MUY BUENOS PROYECTOS…¡HAY QUE SOCIALIZARLOS!

¿Quién en su sano juicio puede oponerse a más y mejores proyectos de transporte y movilidad públicos, como el cablebús, cuando la enorme mayoría sabe que desde hace décadas las combis, microbuses, vanes y rutas actuales están más que rebasadas y son peligrosas, lentas y contaminantes?: Lo que les preocupa y molesta es que Armenta tenga éxito con un megaproyecto en Puebla capital, no el cablebús

¿De veras son más los vecinos de San José Chiapa que prefieren el tiradero basura a cielo abierto, como el que tienen actualmente, en lugar de un centro de plantas recicladoras de desechos, que cuide el medio ambiente y la salud de la comunidad?. En su mañanera de este lunes, la presidenta Claudia narró que –increíblemente- los manifestantes del sábado contra el polo de economía circular se oponen, al parecer, a que se tape el relleno clandestino y contaminante a pocos metros del municipio.

Cablebús y las plantas tratadoras de desechos en San José Chiapa son ejemplos de proyectos buenos, nobles, de beneficio colectivo. También es cierto que algunos actores políticos locales, quizá los que en 2024 perdieron la candidatura de la 4T al gobierno de Puebla y quieren arrebatarla en el 2030, tienen campañas mediáticas y de redes sociales negras contra todo lo que haga, diga o proponga la administración de Alejandro Armenta.

Sin embargo, es claro que –por desconocimiento y manipulación política y/o de redes – sí existe inquietud e, incluso, inconformidad con algunos de los programas del gobierno estatal, que necesita SOCIALIZARLOS, explicarlos, presentar elementos técnicos, ecológicos, estudios de impacto ambiental, etc, para que la gente los conozca y entienda.

Funcionaros estatales, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales de la 4T necesitan ir con la gente, hacer trabajo de tierra y exponer en medios de comunicación y redes sociales en qué consisten el cablebús y las plantas de desechos de Chiapa, sus características, beneficios, etc.