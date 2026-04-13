Día Mundial del Veterinario: la profesión que podría prevenir más de 2 millones de muertes humanas al año

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El 61% de las enfermedades humanas tienen origen animal, es decir que se transmiten entre animales y humanos. Esta incidencia provoca 2,400 millones de contagios y 2.2 millones de muertes anuales en el mundo.

En el marco del Día Mundial del Veterinario, es importante recordar que la medicina veterinaria va mucho más allá de la salud de las mascotas o el ganado y forma parte de la primera línea de defensa en la prevención de enfermedades infecciosas humanas.

Las enfermedades zoonóticas son las que se transmiten entre animales y humanos, ya sea por contacto directo, alimentos contaminados o por las picaduras de insectos.2 Se estima que el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas o emergentes tienen origen animal.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el 61% de las enfermedades que se presentan en personas son zoonóticas o de origen animal, es decir, 3 de cada 4. Esto equivale a más de 2,400 millones de casos y representan 2.2 millones de muertes al año a nivel global.1 Estas cifras revelan cómo la salud humana está profundamente conectada con la salud animal. En el Día Mundial del Veterinario, que se conmemora este 25 de abril, es importante reconocer que la labor veterinaria va mucho más allá de la salud animal, cuidando y preservando la vida humana.

En este contexto, los Médicos Veterinarios desempeñan un papel esencial no solo en el cuidado de los animales, sino en la protección de la salud pública. Su labor abarca desde la atención clínica de animales de compañía (garantizando su vacunación, desparasitación interna y externa con tratamientos innovadores de larga duración) hasta la vigilancia epidemiológica y el control sanitario, funciones clave para cuidar su salud y evitar la propagación de enfermedades que pueden afectar a millones de personas.

La medicina veterinaria también es fundamental en la producción de alimentos seguros y sostenibles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades animales provocan más del 20% de las pérdidas en la producción pecuaria mundial, afectando la seguridad alimentaria y la economía global.

En especies como bovinos y porcinos, la implementación de programas de vacunación, bioseguridad y monitoreo sanitario permite reducir riesgos sanitarios, mejorar la productividad y garantizar alimentos inocuos para el consumo humano.

“Cuidar la salud de los animales no es solo una responsabilidad del sector veterinario, es una prioridad global. La prevención desde el sistema de producción animal es la forma más efectiva de proteger la vida humana y preservar el equilibrio del planeta. En MSD Salud Animal tenemos la misión impulsar soluciones que fortalezcan esta conexión y contribuyan a un futuro más seguro para todos”, señaló Leonardo Burcius, Médico Veterinario y Director General de MSD Salud Animal en México.

En México, más de 48 mil Médicos Veterinarios Zootecnistas contribuyen activamente a la salud pública,4 desde el cuidado de animales de compañía hasta la supervisión sanitaria en unidades de producción pecuaria, de acuerdo con datos de Data México. Su labor es clave en la prevención de enfermedades zoonóticas, la protección del bienestar animal y el fortalecimiento de sistemas alimentarios más seguros.

En este contexto, instituciones del ramo de la salud animal son prioritarias para atender esta situación. Por su parte, MSD Salud Animal, contribuye de manera activa al desarrollo del sector mediante la inversión en innovación y talento. La compañía destina más del 20% de sus ganancias globales a investigación y desarrollo, impulsando soluciones como vacunas, tratamientos biológicos y tecnologías que facilitan la labor veterinaria y fortalecen la salud animal a nivel global.

Estas acciones contribuyen a formar a la próxima generación de profesionales que enfrentarán los retos sanitarios del futuro bajo un enfoque integral de salud.

Con estas iniciativas, MSD Salud Animal refrenda su compromiso promoviendo soluciones que integran la salud animal, humana y ambiental, y reconociendo en los Médicos Veterinarios a aliados fundamentales para construir un mundo más saludable y resiliente.

En el marco del Día Mundial del Veterinario, estas iniciativas cobran especial relevancia al reconocer que la salud del planeta depende de la colaboración entre sectores, disciplinas y especialistas. La medicina veterinaria no solo protege a los animales, también salvaguarda la salud humana, fortalece la seguridad alimentaria y contribuye a la sostenibilidad ambiental.