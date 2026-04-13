Alejandra Ortega, plata en medio maratón del Mundial de marcha

LA JORNADA

La mexicana Alejandra Ortega obtuvo medalla de plata en el medio maratón de marcha del Campeonato Mundial, que se celebró en Brasilia, al cruzar la meta en una hora 35 minutos y 21 segundos, solamente detrás de la bicampeona del orbe Kimberly García (Perú), que conquistó el oro. Ortega se perfila como una carta fuerte rumbo a Los Ángeles 2028 en busca de romper una sequía de más de una década en la disciplina, sin que México suba al podio en Juegos Olímpicos.

“Esta medalla significa mucho, es el esfuerzo de todos los días levantarme temprano y esforzarme en los entrenamientos. Estoy muy feliz por conseguirla, agradecida con toda la gente que está detrás de esto (entrenador, médicos, sicólogo), así como con la Conade y el Comité Olímpico. Debo reconocer que no estoy sola y esta medalla es para todos los mexicanos”, declaró la capitalina de 31 años, integrante de la Secretaría de Marina.

Las marchistas establecieron un ritmo exigente desde los primeros kilómetros. Ortega se mantuvo en la pelea por los primeros lugares, gracias a que administró esfuerzos y cuidó la pulcritud de su técnica.

La capitalina fue inteligente para atacar y aumentó el ritmo en los últimos kilómetros para cerrar con autoridad, a pesar del esfuerzo de atletas como la española Aldara Meilán, quien se quedó con el bronce. Con un gesto de dolor por el extenuante recorrido, Ortega levantó los brazos al cruzar la meta y se envolvió en la bandera mexicana para celebrar el subcampeonato mundial.

México se caracterizó durante múltiples ciclos olímpicos por formar a los mejores andarines del orbe, quienes entregaron grandes resultados. Entre sus máximos exponentes se encuentran José Pedraza, plata en México 1968; Daniel Bautista, oro en Montreal 1976; Raúl González, oro y plata en Los Ángeles 1984, y Ernesto Canto, metal dorado también en la cita angelina.

María Guadalupe González conquistó plata en Río 2016, la última presea que se ha conseguido en la disciplina. La importancia de la marcha para México en justas veraniegas es mayúscula, ya que de los 11 metales que ha ganado en el atletismo, 10 fueron en marcha. Solamente Ana Gabriela Guevara obtuvo argenta en los 400 metros planos en Atenas 2004.

Hace unos meses, otra referente como Alegna González se llevó plata en la prueba de 20 kilómetros durante el Mundial de Atletismo, un reflejo del talento y trabajo de una nueva generación de andarines mexicanos que buscan devolverle las glorias al país en una disciplina que ha brindado múltiples éxitos en su historia.

“Falta todavía mucho tiempo para Los Ángeles 2028, pero hay una gran posibilidad que México vuelva al podio. Alegna demostró que está entre las mejores y va a llegar en un rendimiento increíble, igual que el equipo varonil. Hay que considerar que el deporte se ha popularizado mucho alrededor del mundo y el nivel ha crecido considerablemente”, declaró a La Jornada en 2025, el andarín Noel Alí Chama, quien ayer terminó en el lugar 37 el medio maratón.

En otros resultados, Ricardo Ortiz finalizó en la posición 11 el medio maratón con un tiempo de 1:29.18. Por su parte, el juvenil Emiliano Barba finalizó en quinto lugar la prueba de los 10 kilómetros y en maratón, José Luis Doctor concluyó en el sitio 15 con un tiempo de 3:13.39.

Matías, en cuarto lugar

Matías Grande, una de las cartas fuertes para el tiro con arco mexicano, dejó ir el bronce en la Copa Mundial de la especialidad, que se celebró en Puebla, al caer 7-3 en la modalidad de arco recurvo ante el turco Mete Gazoz.

“Llegué con ganas de llevarme el oro, pero me quedé cerca en ambos partidos, me enfrenté con lo mejor de lo mejor. Obviamente, esto me deja con más ganas de regresar, entrenar y enfrentarlos más adelante”, declaró el mexicano, ubicado en el tercer lugar del ranking mundial.

El arquero olímpico, de 21 años, comenzó en las semifinales ante el experimentado y multimedallista estadunidense Brady Ellison, de 37 años de edad, quien en cinco sets eliminó a Grande de la lucha por la presea dorada.

En la batalla por el tercer lugar, Grande acertó flechas de 10 ante Gazoz. Sin embargo, el turco tomó confianza en sus lanzamientos y acertó puntos que finalmente le dieron la ventaja sobre el local. Ellison se llevó el oro al imponerse ante Tang Chih-Chun, representante de China, quien se quedó con la plata.

En el cierre del certamen, que marcó el inicio del Serial de Tiro con Arco 2026, la delegación mexicana cerró con tres preseas de bronce (equipo recurvo femenil, y el compuesto varonil y femenil).

Por su parte, la selección nacional de taekwondo cosechó 12 medallas en el Abierto de República Dominicana 2026.