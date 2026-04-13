Champions League 2026: Fechas y Horarios Para Ver los Cuartos de Final de Vuelta en México

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- Se definirán los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la UEFA Champions League
Solamente quedan ocho equipos con vida en la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Esta semana se jugarán los partidos de vuelta de los Cuartos de Final, en donde se medirán los ocho mejores equipos del continente en busca de un boleto a las semifinales de la competencia. Estos compromisos se jugarán los días 14 y 15 de abril. Es por eso que a continuación, te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de estos duelos.
¿Qué partidos de la Champions League se juegan el martes 14 de abril?
Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions para este martes 14 de abril, son los siguientes. Aquí te dejamos los horarios en México para estos dos compromisos de la UEFA Champions League:
- Atlético de Madrid vs FC Barcelona – martes 14 de abril – 13:00 horas – Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Liverpool vs PSG – martes 14 de abril – 13:00 horas – Anfield
Horario para los partidos del miércoles 15 de abril en la Champions League
Para el miércoles 15 de abril, se disputarán los siguientes dos compromisos que cerrarán la actividad en los partidos de ida.
- Bayern Múnich vs Real Madrid – miércoles 15 de abril – 13:00 horas – Allianz Arena
- Arsenal vs Sporting Lisboa – miércoles 15 de abril – 13:00 horas – Emirates Stadium
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