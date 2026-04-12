En San José Chiapa, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta entregaron 240 viviendas y liberaron 577 créditos

* Esto como parte de la meta nacional de Vivienda para el Bienestar de construir 1.8 millones de viviendas y reestructurar 5 millones de créditos impagables otorgados en la época neoliberal

* La nueva meta de Vivienda para el Bienestar en Puebla es de 74 mil viviendas con inversión superior a 44 mil mdp: Sedatu

* La Conavi construirá mil 160 viviendas en San José Chiapa para personas que no tienen Fovissste ni Infonavit

* En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado mil 292 viviendas en 15 entidades de la República

Desde Puebla

*San José Chiapa, Puebla, a 11 de abril de 2026.-* Desde San José Chiapa, Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el programa de Vivienda para el Bienestar con la entrega de las primeras 240 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en ese municipio y la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Esto como parte de la meta nacional de Vivienda para el Bienestar de construir 1.8 millones de viviendas y reestructurar 5 millones de créditos impagables otorgados en la época neoliberal.

*“La Cuarta Transformación defiende y trabaja por el pueblo de México, por sus derechos. El acceso a la educación es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho, el acceso al buen empleo es un derecho, el acceso a un salario digno es un derecho.*

*“Si garantizamos las necesidades básicas, si trabajamos porque todas las familias mexicanas tengan todos esos derechos, entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia: por la felicidad del pueblo de México y a eso se dedica la Cuarta Transformación, a la felicidad del pueblo de México”*, afirmó.

Destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar consta de tres acciones que benefician directamente a las familias mexicanas: la reducción de requisitos para adquirir una vivienda, la condonación o reducción de créditos impagables y la implementación de una tasa cero en los créditos que otorga la Conavi a las personas que no están afiliadas al Fovissste o al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado mil 292 viviendas en 15 estados: 48 en Michoacán; 200 en Veracruz; 64 en Yucatán; 144 en Chiapas; 48 en Sonora; 53 en Nuevo León; 45 en Zacatecas; 60 en Coahuila; 32 en Oaxaca; 27 en Colima; 16 en Nayarit, 170 en Quintana Roo; 40 en Sinaloa, 105 en Tamaulipas; y este sábado 240 en Puebla.

Recordó que la Cuarta Transformación trabaja para garantizar el acceso a la salud, a la educación con la construcción de Bachilleratos Nacionales, nuevas universidades, así como el aumento del salario mínimo, la continuidad de los Programas para el Bienestar y la creación de tres apoyos nuevos: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Aprovechó para informar que el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) de San José Chiapa será consensuado con las comunidades y no se despojará de sus tierras a los habitantes, con quienes se comprometió a que serán escuchados.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Maza, afirmó que las 577 familias que hoy recibieron su constancia de no adeudo tienen sus créditos liquidados y son parte de una lista de 400 mil afiliados que tenían créditos impagables y que serán beneficiados con el programa de Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que en Puebla, la meta de viviendas pasó de 48 mil a 74 mil, lo que representa una inversión de más de 44 mil millones de pesos (mdp) en beneficio de 267 mil personas, para lo cual ya hay 21 proyectos de vivienda en 17 municipios para la construcción de las primeras 9 mil 412 casas.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que las 240 viviendas entregadas hoy en San José Chiapa son las primeras de mil 160 contempladas para este municipio. Agregó que en Puebla hay más de 4 mil viviendas en proceso de obra de una meta de 20 mil que tiene la Conavi en este estado.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la mandataria por el impulso de este programa de Vivienda para el Bienestar y la aprobación de un nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar en esa región.

La beneficiaria de vivienda por parte de la Conavi, Lorena Reyes Hernández, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo por hacer este sueño realidad y a las personas que le insistieron en iniciar el procedimiento para obtener su nueva casa.