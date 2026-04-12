Con éxito se lleva a cabo la Carrera “Las Espuelas” en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 12 de abril de 2026.- Esta mañana, cientos de ciudadanos se dieron cita en el zócalo municipal y calles aledañas de Amozoc, donde corredores, staff, patrocinadores y público en general participaron y presenciaron las diferentes categorías de la Carrera “Las Espuelas”, en su primera edición.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la unión de las familias amozoquences a través del deporte, promoviendo la sana convivencia y fomentando hábitos saludables.

Por su parte, el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero señaló que, para su gobierno, el deporte ha sido una prioridad contemplada dentro de su plan de trabajo.

Asimismo, expresó que le llena de alegría y satisfacción la respuesta positiva de la ciudadanía ante este tipo de iniciativas.

El edil agradeció al Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027, así como a sus distintas direcciones y áreas que hicieron posible la organización de este importante evento. De manera especial, reconoció el respaldo de su esposa, Gloria Barrales, por impulsar y fortalecer acciones en beneficio del municipio.

Durante el evento se contó con la presencia de regidores, patrocinadores y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, garantizando el orden y la seguridad de los asistentes.

Asimismo, se destacó la participación de instituciones educativas como la UPAM (Universidad Politécnica de Amozoc), así como el Centro Escolar Enrique Sánchez Paredes.

Finalmente, felicitó a todos los participantes por ser parte de esta gran carrera, de 5 y 10 kilómetros reconociendo a quienes resultaron ganadores.