Video: Murió hombre a golpes durante presunta riña en Puebla capital

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Desde Puebla
Un hombre perdió la vida golpeado en presunta riña familiar en la ciudad de Puebla.
En la diagonal Río Papagayo, colonia Tres Cruces.
La propia madre del occiso, Daniel, de aproximadamente 35, dio aviso a los números de emergencia.
Hasta el momento se desconoce el motivo de la batalla campal.
El responsable logró darse a la fuga y ya es buscado por las autoridades.
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