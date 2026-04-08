En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó mesa de prevención contra la violencia hacia las mujeres

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la Mesa de Trabajo de Prevención de las Violencias contra las Mujeres, Feminicidios y Trata de Personas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el estado y los municipios invitados, entre los que destacan Chietla, Calpan, Tlapanalá, Juan C. Bonilla, Huejotzingo, Tilapa, Chiautzingo, San Miguel Xoxtla, Domingo Arenas, Tepeojuma, Huaquechula, San Nicolás de los Ranchos, Atzitzihuacán, Nealtican, Tianguismanalco y Amozoc, fortaleciendo así la colaboración regional.

Durante el encuentro, Ariadna Ayala, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, al reconocer que la atención a estas problemáticas requiere trabajo conjunto y permanente, en cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en Puebla.

Estas mesas buscan reforzar estrategias de prevención, atención e investigación, así como capacitar a cuerpos policiales con perspectiva de género y derechos humanos. Además, se impulsa la creación de políticas públicas para proteger a los sectores más vulnerables.

En su intervención, Abigail Melo Cruz, Directora de la UDAIM, reconoció el trabajo realizado en el municipio y el liderazgo de Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, así como el respaldo del vicealmirante Francisco Sánchez González. También destacó iniciativas municipales como la “Patrullita Naranja” la cual busca fomentar los valores desde las infancias.

Finalmente, se reiteró el llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar atención oportuna a víctimas y reforzar la prevención de la violencia en la sociedad.