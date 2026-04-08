Reconstruye Gobierno de Puebla carretera en Pahuatlán por derrumbe menor

Staff/RG

Con Módulos de Maquinaria se estabiliza el cerro y se apertura la vía de comunicación.

La Secretaría de Infraestructura concluirá la obra en 30 días.

PAHUATLÁN, Pue. – Con el objetivo de transformar la conectividad en la Sierra Norte, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, reconstruye la carretera San Pedro-Tlacuilotepec- San Pablito, luego de que se registró un derrumbe menor en la zona, derivado de las precipitaciones pluviales. El área a intervenir se ubica en la localidad de Xochimilco perteneciente a Pahuatlán. Con los Módulos de Maquinaria se retira tierra de la cinta de rodamiento, se fortalece el muro lateral del cerro y se estabiliza la vía de comunicación para una circulación vehicular y peatonal segura.

Bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y siguiendo la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta intervención busca salvaguardar el tránsito en la zona y que sea un Sendero de Paz en beneficio de 20 mil habitantes.

La dependencia mantiene en la zona maquinaria pesada del Módulo 01 de Huauchinango. Actualmente, se realizan actividades de retiro de material y nivelación del terreno sobre la vialidad, mediante el uso de un tractor de orugas y excavadora, estas operaciones permiten habilitar de forma inmediata el paso vehicular provisional seguro, para no interrumpir el flujo del transporte colectivo.

Personal capacitado de la Secretaría de Infraestructura con maquinaria estabiliza el cerro con el fin de prevenir derrumbes y asegurar la durabilidad de la vía ante las condiciones climatológicas en la sierra. Se estima que los trabajos permanecerán por un periodo aproximado de 30 días, tiempo durante el cual se mantendrá una supervisión constante para cumplir con los estándares de calidad requeridos.

Con esta obra, el Gobierno del Estado reafirma su responsabilidad de proteger a las familias en la Sierra Norte de Puebla, facilitar el tránsito vehicular y fortalecer la comunicación regional, lo que permite llevar el progreso a las comunidades que más lo necesitan a través de una infraestructura moderna, segura y eficiente.