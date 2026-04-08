Reactivan el Buque Escuela Cuauhtémoc, luego de un incidente en EE.UU.

EL VALLE

Ciudad de México.- La reactivación del Buque Escuela Cuauhtémoc (ARM BE-01), ocurre después de un largo proceso complejo que incluyó investigaciones, reparaciones y validaciones técnicas tras el accidente en Estados Unidos, que ocurrió el 17 de mayo del año 2025 en Nueva York, durante una maniobra de salida, donde el buque perdió control y sus mástiles chocaron contra el puente de Brooklyn.

El impacto provocó un colapso de mástiles y aparejos, dos marinos perdieron la vida y poco más de veinte personas resultaron heridas, el crucero de instrucción fue suspendido de manera inmediata.

El buque fue llevado a astilleros en EE.UU. para evaluación técnica, y se realizaron los peritajes internacionales (incluyendo autoridades estadounidenses), la investigación interna de la Armada de México, una de las líneas de investigación apuntó a una falla mecánica o pérdida de propulsión durante la maniobra, luego de meses fuera de operación, el buque fue reparado completamente hacia finales de 2025, superó las pruebas de navegación, revisiones de seguridad y la Secretaría de Marina confirmó que está en condiciones óptimas para volver al mar.

La reactivación aprobada por el Senado significa que, El Cuauhtémoc retoma sus cruceros internacionales de formación naval, vuelve a ser plataforma de entrenamiento para cadetes, embajador diplomático de México en el mundo, también representa, el cierre institucional del incidente, la recuperación de la confianza en la embarcación.

Cabe señalar que, el buque es uno de los símbolos más importantes de la Armada de México, desde 1982 ha formado generaciones de marinos y realizado giras internacionales

La ruta exacta del nuevo crucero internacional tras la reactivación aún no ha sido publicada oficialmente, sin embargo, sí hay información sólida que te permite entender cómo será el recorrido y qué países podría incluir, pues hasta el momento: El Buque Escuela Cuauhtémoc (ARM BE-01) tiene autorizado navegar en altamar, visitar diversos puertos internacionales (sin lista pública aún)

El itinerario detallado no se ha hecho público ni oficial, (algo común por temas diplomáticos y logísticos), pero basado en sus rutas recientes y patrones históricos, el Cuauhtémoc suele visitar: Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Países de Europa (como España, Francia o Islandia en rutas previas) y Puertos de América Latina, pues en su último crucero completo visitó: Kingston (Jamaica), La Habana (Cuba) y Nueva York (EE.UU.).

El plan original de 2025 contemplaba 22 puertos en 15 países, aunque, lo más probable es que el nuevo viaje mantenga una lógica similar (Caribe + Norteamérica + Europa).

Un crucero típico del Cuauhtémoc dura entre 6 y 8 meses, el de 2025 estaba planeado para alrededor de 170 días (casi 6 meses), durante ese tiempo, el buque, visita múltiples puertos internacionales, participa en eventos navales, intercambios con otras armadas, funciona como escuela flotante para cadetes y representación diplomática de México.