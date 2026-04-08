Impulsan Alejandro Armenta y Tonantzin Fernández proyectos estratégicos para San Pedro Cholula

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El trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento fortalece el desarrollo del municipio

7 de abril de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Como resultado del trabajo de la administración municipal 2024-2027, encabezada por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, a cargo de Alejandro Armenta, se han concretado importantes proyectos en beneficio de las y los cholultecas.

En este sentido, recientemente el titular del Ejecutivo estatal anunció el regreso del hospital de San Pedro Cholula al municipio, mediante la rehabilitación de la estructura del Centro de Salud de Servicios Ampliados, ubicado en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, con el objetivo de fortalecer la atención médica en la región.

Asimismo, este martes se dio a conocer la construcción de un Bachillerato Tecnológico en el municipio. Durante dicho anuncio, el gobernador reconoció las gestiones permanentes de la presidenta municipal, las cuales han permitido la consolidación de más proyectos en favor de la ciudadanía.

Cabe destacar que, a lo largo de su trayectoria en el servicio público, Tonantzin Fernández ha impulsado acciones relevantes para el desarrollo del municipio, como la gestión e inauguración del Telebachillerato Comunitario en la junta auxiliar de San Gregorio Zacapechpan, durante su encargo como diputada local.

Desde distintas responsabilidades públicas, ha promovido iniciativas en materia de educación, salud, turismo, infraestructura y deporte, así como programas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas y fortalecer el posicionamiento de San Pedro Cholula en el estado.