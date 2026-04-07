Asesinaron a un hombre en la colonia Romero Vargas de Puebla capital

Desde Puebla
En ataque asesinaron a un hombre en la colonia Ignacio Romero Vargas.
De manera preliminar, se presume un asalto perpetrado por sujetos en motocicleta.
En calle Tabasco y Camino Nacional, colonia Independencia
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