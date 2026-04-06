Escaleras eléctricas del paradero Juárez-Serdán Línea 1 de RUTA siguen sin funcionar

María Huerta
Desde hace más de seis meses las escaleras eléctricas del paradero Juárez-Serdán de la Línea 1 de RUTA no funcionan.
Con ello, provocan que los usuarios, en especial adultos mayores, deban descender por las escaleras metálicas, situación complicada para ellos.
Cabe destacar que no es la primera vez que las escaleras no funcionan, incluso también el elevador ha estado cerrado varios meses.
You may also like
-
Alumna BUAP, incluida en antología de la feria de libro de Nueva York
-
En vacaciones de Semana Santa, Puebla sumó más de 529 mil visitantes: Turismo
-
Sujetos caminaban con un cráneo humano en Tehuacán
-
Detectan narcomenudeo en escuelas de Atlixco: SSP
-
Video: Carreteras de Puebla se reportan sin novedad