Rehabilitan viviendas en la 6 Norte

María Tenahua
El gobierno municipal de Puebla trabaja con el del estado en la intervención de fachadas de las viviendas en la calle 6 Norte, con el objetivo de que estén en buenas condiciones.
Lo informó la titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra Pérez, quien destacó que se están interviniendo algunas propiedades en mal estado y otras que no, pero deben contar con vocación comercial o residencial.
La funcionaria municipal recordó que el año pasado rehabilitaron 16 fachadas de las viviendas en la calle 6 Oriente o de los Dulces de la 5 de Mayo a la 4 Norte y se invirtió más de un millón de pesos.
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