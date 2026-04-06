Rehabilitan viviendas en la 6 Norte

María Tenahua

El gobierno municipal de Puebla trabaja con el del estado en la intervención de fachadas de las viviendas en la calle 6 Norte, con el objetivo de que estén en buenas condiciones.

Lo informó la titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra Pérez, quien destacó que se están interviniendo algunas propiedades en mal estado y otras que no, pero deben contar con vocación comercial o residencial.

La funcionaria municipal recordó que el año pasado rehabilitaron 16 fachadas de las viviendas en la calle 6 Oriente o de los Dulces de la 5 de Mayo a la 4 Norte y se invirtió más de un millón de pesos.