Cadáveres dejados en Xonacatepec no tenían  narcomensajes: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Felix Pallares Miranda, indicó que los dos cadáveres abandonados en un terreno de Santa María Xonacatepec no llevaban n narcomensajes y el asunto ya está en la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, señaló que, como primeros respondientes, acudieron a atender el reporte al encontrar dos cuerpos.

Desconocen el móvil del asesinato de las dos personas.

“No tengo alguna información si solo los fueron a abandonar en el lugar o que correspondan a un acto del crimen organizado, porque no tenían ningún tipo de mensajes que nos permita alguna postura o tipo de información”, enfatizó.