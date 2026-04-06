Alumna BUAP, incluida en antología de la feria de libro de Nueva York

Desde Puebla

Adriana Hernández Rascón, alumna del Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la BUAP, publicó un microrrelato en Antología Vol. 5, una propuesta de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York.

Hernández Rascón recordó que su relato contó con la retroalimentación de su profesor Mario Calderón y compañeros de la cátedra.

Después, rehizo el texto, tomó la problemática de niñas en San Cristobal las Casas Chiapas y elaboró una nueva narración.

“Etnoporno” aborda la situación de niñas en San Cristóbal de las Casas bajo el crimen organizado.

El libro recopila voces de autores latinoamericanos y fue presentado por el Instituto de Estudios Mexicanos de la Ciudad de Nueva York.

En la categoría de microrrelato se presentaron más de 200 propuestas.