Arranca Pepe Chedraui rehabilitación vial en Bulevar Apulco

– _“Estamos convencidos que una vialidad rehabilitada le permite al ciudadano transitar de forma más ágil y segura. Por ello, desde mi gobierno nos hemos dedicado a construir calles y avenidas integrales”: dijo el alcalde_

– _Se intervendrán un total de 20 mil 654 metros cuadrados con diferentes acciones de rehabilitación_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 06 de abril de 2026.- Con el objetivo de brindar a la ciudadanía vialidades integrales, seguras y modernas, el presidente municipal, Pepe Chedraui, puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial del Bulevar Apulco en la colonia Bosques de Amalucan, los cuales beneficiarán a más de 25 mil 600 habitantes.

En este sentido, el edil capitalino mencionó que la rehabilitación de esta vialidad es de vital importancia, ya que conecta puntos estratégicos, como Bulevar Atempan y la Carretera Federal Puebla – Tehuacán, así como áreas comerciales, espacios deportivos, planteles educativos, zonas habitacionales y rutas de transporte público.

“Estamos convencidos que una vialidad rehabilitada le permite al ciudadano transitar de forma más ágil y segura. Por ello, desde mi gobierno nos hemos dedicado a construir calles y avenidas integrales, con carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, luminarias y señalamientos viales”, añadió.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que los trabajos contemplan la intervención de un total de 20 mil 654 metros cuadrados, con acciones de construcción de base hidráulica, baquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias.

“Por esta vialidad circulan diversas rutas de transporte público y automovilistas por lo que su rehabilitación impactará positivamente a miles de usuarios que diariamente transitan por esta zona”, aseveró.

Cabe destacar que, se estará colocando carpeta asfáltica en una longitud total de mil 888 metros divididos en dos cuerpos de aproximadamente 947 metros cada uno. Adicionalmente, se trabajará en un ancho promedio de vialidad de 18.5 metros —9.25 metros por cuerpo—, lo que permitirá una circulación más ordenada para automovilistas, motociclistas, conductores de transporte público y peatones.