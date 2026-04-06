Video: Operador de camión denunció abuso de la Guardia Nacional en la Puebla–Orizaba

- Con disparos, le obligaron a detenerse
- Acusan que el elemento de la GN iba borracho
Desde Puebla
Un conductor de camion pesado y tres acompañantes originarios de Acatzingo vivieron momentos de terror, porque elementos de la Guardia Nacional presuntamente los obligaron a detenerse a disparos, mientras circulaban sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de la zona conocida como Cuesta Blanca.
You may also like
-
Escaleras eléctricas del paradero Juárez-Serdán Línea 1 de RUTA siguen sin funcionar
-
Alumna BUAP, incluida en antología de la feria de libro de Nueva York
-
En vacaciones de Semana Santa, Puebla sumó más de 529 mil visitantes: Turismo
-
Sujetos caminaban con un cráneo humano en Tehuacán
-
Detectan narcomenudeo en escuelas de Atlixco: SSP