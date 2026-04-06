Video: Operador de camión denunció abuso de la Guardia Nacional en la Puebla–Orizaba

Con disparos, le obligaron a detenerse

Acusan que el elemento de la GN iba borracho

Desde Puebla

Un conductor de camion pesado y tres acompañantes originarios de Acatzingo vivieron momentos de terror, porque elementos de la Guardia Nacional presuntamente los obligaron a detenerse a disparos, mientras circulaban sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de la zona conocida como Cuesta Blanca.