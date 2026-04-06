45 parejas toman curso de adopción en el estado: DIF Puebla

-SEDIF llama a familias a abrir su corazón a menores en adopción

-En 2026 el organismo ha promovido 5 adopciones y ha concretado la unión de 3 infantes con sus nuevos padres

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Alrededor de 25 menores que se encuentran bajo la protección del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), están actualmente inscritos en el Programa de Adopciones y son susceptibles a reintegrarse a un hogar, acorde con el interés superior del organismo: garantizarles su derecho a vivir en familia.

Actualmente 45 parejas cursan los trámites para recibir la asignación de una o un infante.

El común denominador de las madres y padres prospecto conserva la expectativa de acoger a pequeñas o pequeños recién nacidos o de hasta 1 año de edad, sin embargo, las niñas, niños y adolescentes elegibles, tienen edades de 7 a 17 años y en algunos casos viven con alguna discapacidad física o mental. Entre este grupo, dos son hermanos, quienes como el resto son atendidos en las casas de asistencia.

La jefa del Departamento de Adopciones, Cecilia Bonilla Martínez, invita a quienes tengan la genuina intención de adoptar, a flexibilizar su perspectiva para ser asignados con mayor prontitud. “No importa que no crezcan desde bebés en el seno familiar, se desarrollan con paciencia, con cariño y una crianza adecuada, pedimos que volteen a ver a las jovencitas y jovencitos grandes, porque también tienen esperanza y sueños”, comenta.

Cabe mencionar que el Departamento de Adopciones ha realizado gestiones como concientizar a las familias en el Taller de Escuela para Personas en Proceso de Adopción respecto a ampliar el rango de edad que solicitan, además de la aceptación de grupos de hermanos, en pro de agilizar sus respectivos procesos. Por instrucciones de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, los trámites administrativos al respecto son expeditos y no tienen costo.

De enero a marzo de 2026, el Sistema Estatal DIF ha logrado concretar tres adopciones (dos niñas y un niño), con lo que reafirma su compromiso de velar por el bienestar de la niñez y juventud, de la mano de las políticas que implementan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta Mier, para que niñas, niños y adolescentes gocen de sus garantías individuales, en especial a desarrollarse en entornos familiares y afectivos seguros.