Durante Semana Santa, remitieron a 10 conductores por manejar ebrios en Puebla capital 

María Tenahua
La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que, del 30 de marzo al 5 de abril, en el operativo de alcoholímetro remitieron a 10 conductores al Juzgado Cívico por rebasar el grado de alcohol.
Debido a que algunos automovilistas siguen sin entender que no deben combinar el volante con las bebidas alcohólicas.
Fueron los resultados del dispositivo de seguridad durante Semana Santa.
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