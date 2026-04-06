Durante Semana Santa, remitieron a 10 conductores por manejar ebrios en Puebla capital 

María Tenahua

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que, del 30 de marzo al 5 de abril, en el operativo de alcoholímetro remitieron a 10 conductores al Juzgado Cívico por rebasar el grado de alcohol.

Debido a que algunos automovilistas siguen sin entender que no deben combinar el volante con las bebidas alcohólicas.

Fueron los resultados del dispositivo de seguridad durante Semana Santa.