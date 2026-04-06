Inseguridad

Una camioneta robada más en Huauchinango 

By Roberto Desachy / 6 abril, 2026

Abelardo Domínguez

Es una camioneta Nissan de color blanca con azul, placas SP-23-800 ROBADA durante la madrugada en el barrio de “La Loma”, en las colonias de Hidalgo, en Huauchinango.

Si la ves o sabes dónde está, repórtalo a las autoridades

You may also like

Categorías