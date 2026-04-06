Una camioneta robada más en Huauchinango 

Abelardo Domínguez
Es una camioneta Nissan de color blanca con azul, placas SP-23-800 ROBADA durante la madrugada en el barrio de “La Loma”, en las colonias de Hidalgo, en Huauchinango.
Si la ves o sabes dónde está, repórtalo a las autoridades
You may also like
-
Sujetos caminaban con un cráneo humano en Tehuacán
-
Detectan narcomenudeo en escuelas de Atlixco: SSP
-
Durante Semana Santa, remitieron a 10 conductores por manejar ebrios en Puebla capital
-
Asesinaron a “el flaco” en pleno centro de Venustiano Carranza
-
Detienen a ladrón en Tenango…y resulta policía de Chiconcuautla