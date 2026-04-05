Alejandro Armenta y sus colaboradores escucharán necesidades, peticiones y propuestas de los ciudadanos de Atlixco

• Las y los secretarios de distintas dependencias acompañarán al gobernador durante esta jornada regional.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de escuchar a la población y dar respuesta puntual a sus necesidades, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezará un encuentro directo con las y los habitantes del municipio, en un ejercicio de atención cercana y escucha.

La visita forma parte de un estilo de gobernar basado en la presencia territorial, el diálogo abierto con la gente y la atención personal a los problemas que más preocupan a las familias atlixquenses.

Armenta Mier acudirá acompañado por secretarias y secretarios, a fin de anunciar acciones, programas y rutas que den solución a rubros prioritarios para Atlixco.

Se presentarán acciones y respuestas institucionales concretas e inmediatas, con seguimiento territorial y en coordinación con las y los integrantes del gabinete; así como se impulsa la apertura del gobierno a la ciudadanía, se acercan las decisiones públicas a territorio y se traduce la escucha en acciones verificables para el municipio.

De acuerdo a un diagnóstico previo sobre las principales necesidades de las y los habitantes, la atención a la seguridad pública se mantiene como prioridad; hay solicitudes respecto al transporte público; a los rezagos sociales, medio ambiente, apoyo al campo, servicios de salud e infraestructura urbana. Entre los datos del estudio se destaca que el 56 por ciento identifica la inseguridad como el principal problema; el 67 por ciento considera inseguro vivir en el municipio y el 60 por ciento señala al transporte público como uno de los espacios donde más se percibe inseguridad.