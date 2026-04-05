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Piden ayuda para recuperar un Nissan robado en Huauchinango

By Roberto Desachy / 5 abril, 2026

Desde Puebla

Hace unos minutos fue ROBADO un automóvil Nissan Tsuru gris, placas J96AUN en la calle Conalep, colonia FSTSE en Huauchinango.

Si lo has visto o sabes dónde está, REPÓRTA al 911

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