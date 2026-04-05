Piden ayuda para recuperar un Nissan robado en Huauchinango

Desde Puebla
Hace unos minutos fue ROBADO un automóvil Nissan Tsuru gris, placas J96AUN en la calle Conalep, colonia FSTSE en Huauchinango.
Si lo has visto o sabes dónde está, REPÓRTA al 911
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