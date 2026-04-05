Semana Santa concluye con saldo blanco en Puebla capital 

– _Más de 195 mil personas participaron en la Procesión de Viernes Santo_

– _El alcalde implementó una estrategia integral de seguridad y gobernabilidad_

– _Destaca alta afluencia en juntas auxiliares, balnearios y puntos turísticos como Africam Safari_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 05 de abril de 2026.- La temporada de Semana Santa en la ciudad de Puebla concluyó con saldo blanco y una importante afluencia de poblanas, poblanos y turistas, resultado del operativo integral de seguridad implementado por el gobierno municipal, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Durante estos días, se registró una amplia participación ciudadana en eventos religiosos y turísticos, como la Procesión de Viernes Santo, El Calvario y las representaciones en juntas auxiliares, así como en balnearios, centros comerciales y el Centro Histórico, lo que reflejó un ambiente de paz, orden y gobernabilidad en la capital poblana.

El gobierno de la Ciudad mantuvo presencia permanente en las 17 juntas auxiliares, destacando San Francisco Totimehuacan por su alta afluencia de visitantes en puntos turísticos como Africam Safari, las Cascadas del Aguacate, el balneario San Francisco y la Laguna de Valsequillo, donde se reforzaron acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las familias.

Además, se desplegó una estrategia operativa con más de mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados por áreas de Inteligencia, Grupos Especiales, Protección Civil, Control de Tránsito, binomios K9, así como sistemas de videovigilancia, drones y monitoreo permanente desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Cabe destacar que la ciudad recibió visitantes provenientes de estados como Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, lo que contribuyó a una dinámica turística favorable.