Anuncia Armenta giras de los secretarios a municipios del interior del estado

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció un calendario de giras a los municipios del interior del estado para los titulares de las dependencias.

En conferencia de prensa, dijo que el objetivo es acercar a los secretarios y directores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), para escuchar y atender las demandas ciudadanas.

En este sentido, destacó la importancia del trabajo en territorio y no en el escritorio, pues solo por la cercanía es que se conocen las peticiones de los poblanos.