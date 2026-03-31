Tiraron cadáver de un hombre  en la Romero Vargas

Desde Puebla
En los límites de Cuautlancingo y la junta auxiliar de la Romero Vargas dejaron el cadáver de un hombre.
La mañana de este martes en calle de la Vega y Ermita.
Conforme a algunos vecinos, en el lugar pernoctaban personas en situación de calle.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima o si presentaba algún signo de violencia.
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