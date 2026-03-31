Inauguración de la Olimpiada Nacional Conade 2026 será el 16 de abril: Choco Parra

Erika Méndez

El próximo 16 de abril será la inauguración de la Olimpiada Nacional Conade 2026 en Puebla, anunció el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, indicó que el acto se llevará a cabo en el Auditorio GNP, en la zona de los estadios.

Indicó que habrá diferentes sorpresas, pues el objetivo es enmarcar la importancia de este evento para la entidad poblana.

A su vez, el secretario del Deporte y Juventud, Mauricio García destacó que se esperan más de 11 mil atletas de todo el país con 16 disciplinas, como basquetbol, esgrima, fútbol, golf, kárate, tenis, entre otras.