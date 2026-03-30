Rubén García Jr. ganó la “Chiapas extraordinario por naturaleza 200”

Staff/RG

NASCAR México disputó su segunda fecha de la temporada 2026 en el Súper Óvalo Chiapas. Luego de una clasificación sin mayores sobresaltos donde fue el segundo más rápido, Rubén García Jr. de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, se adjudicó su segunda victoria del año.

El múltiple campeón de la categoría volvió a cantar victoria tras un arranque y parte de la competencia en la que se vio superado, pero cuando faltaban algunos giros para el final, se apoderó del liderato para no abandonarlo más.

La carrera fue cambiante desde el inicio y varios de los líderes fueron quedando al margen producto de incidentes y problemas mecánicos. En ese contexto, Rubén se mantuvo expectante, con un ritmo sólido y sin cometer errores, hasta que llegó el momento clave, una maniobra precisa y decisiva le permitió adueñarse de la punta.

A partir de allí, el piloto del auto No. 88 impuso su experiencia para controlar el ritmo de la competencia y resistir los relanzamientos en una final marcada por la exigencia y el desgaste. Con autoridad, García Jr. sostuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros y selló un triunfo tan necesario como significativo para entrar al Chase.

“Fue una carrera muy disputada que pudimos dominar durante la última parte, fuimos rápidos en varios momentos, mantuvimos un gran ritmo, en general contento de cómo resultó la carrera, la victoria nos permite continuar al frente en la general, ahora a seguir sumando y buscar estar en el Chase”, expresó Rubén

Por su parte José Luis Ramírez de Disolvin, que no había arrancado desde los sitios de privilegio, enfrentando una dura carrera en la que sabría mantenerse alejado de los contactos, manteniéndose en el grupo puntero para cruzar la meta en el lugar 2: “En Chiapas siempre he conseguido buenos resultados, incluso acá obtuve mi primera victoria en NASCAR México y ahora volver a visitar el podio es muy importante.

Max Gutiérrez de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, que llegó tercero dijo que por un momento pensó que podía ganarla, pero que va en busca del desquite a Tulum.

TOP FIVE NASCAR MÉXICO

1.- RUBÉN GARCÍA 1:40:14.505

2.- JOSÉ LUIS RAMÍREZ 1:40:14.948

3.- MAX GUTIÉRREZ 1:40:17.867

4.- ALEX DE ALBA 1:40:18.296

5.- JULIO REJÓN 1:40:18.965