Giancarlo Vecchi, logró la victoria en Challenge Series En La “Chiapas extraordinario por naturaleza 200”

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La definición de la segunda fecha de Challenge Series, tuvo como protagonista a Giancarlo Vecchi de Restonic. El piloto capitalino logró su primera victoria del año en el Ford No. 75.

Vecchi pudo subirse a lo más alto del podio tras una final en la que peleo mano a mano con pilotos de NASCAR México, logrando así su mejor resultado en mucho tiempo.

“Quiero agradecer a todo el equipo y en especial a esta magnífica afición chiapaneca que siempre a apoyó. Por supuesto no puedo olvidarme de mis patrocinadores a quienes les dedico esta victoria”, expresó el ganador.

Feliz por el aplauso del público por haber subido al podio, Andrik Dimayuga de Iron Route-Ecom, dijo: “Cuando hablé con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, antes que comience la carrera le dije que venía a su tierras en busca de una buen resultado y afortunadamente lo logré con este segundo lugar”.

“Es un buen comienzo subir al podio en la segunda carrera de la temporada después de un mal arranque en San Luis, además es importante mencionar que fue muy accidentada y eso le otorga aún más valor a este resultado”, comentó Dinayuga.

“Una victoria en mi tierra y un tercer puesto en Chiapas me permiten seguir al frente en las posiciones generales. Vamos muy bien y ojalá la temporada siga así”; aclaró el potosino Víctor Barrales que fue tercero.

TOP FIVE CHALLENGE SERIES

1.- GIANCARLO VECCHI 1:40:16.964

2.- ANDRIK DIMAYUGA 1:40:29.525

3.- VÍCTOR BARRALES 1:40:31.696

4.- EMILIANO RICHARDS 1:40.035.674

5.- REGINA SIRVENT 1:40:037.571