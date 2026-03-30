Carlos Novelo se impone en Chiapas y gana la segunda fecha de Trucks México Series 2026

Staff/RG

Carlos Novelo consiguió su primera victoria en Trucks México Series tras imponerse en un gran mano a mano con Roberto “Bob” Espinosa en la segunda fecha del campeonato, presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, ante un Súper Óvalo Chiapas con gran entrada.

En punto de las 11:20 horas, el campeonato de desarrollo más importante de México recibió la bandera verde con Santiago Cruz en la pole y Roberto “Bob” Espinosa en la segunda posición, quienes apostaron por una estrategia de parar muy pronto en pits para el cambio obligatorio de neumáticos.

Rafa Maggio tomó la punta y controló la carrera hasta el primer stage en la vuelta 30, sumando los primeros puntos del día. Sin embargo, perdió la cima tras su parada en pits, cediendo el liderato a Santiago Cruz, en la camioneta #26, quien era seguido de cerca por Espinosa y Novelo.

Pero en la vuelta 59, la camioneta #26 se fue al muro, obligando a Cruz a abandonar y dejando la punta en manos de Roberto Espinosa (#96) y Carlos Novelo (#18), en un mano a mano que se extendió hasta el final.

En la vuelta 80, una bandera roja cambió el rumbo de la competencia. En la rearrancada, la #96 y la #18 mantuvieron ritmos similares, hasta que en la vuelta 109, Carlos Novelo encontró la oportunidad para superar al piloto potosino y sellar su primera victoria en Trucks México Series, ante el aplauso de la afición chiapaneca.

Valeria Aranda, Jan Phillip Krüll y Everardo Fonseca completaron el Top 5 en el Súper Óvalo Chiapas.

La siguiente fecha de Trucks México Series, presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, se disputará en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, un nuevo escenario que pondrá a prueba la habilidad de los pilotos los próximos 25 y 26 de abril.