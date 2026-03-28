Protestan en Oaxaca contra política migratoria de Donald Trump

Excélsior

Ciudadanos estadounidenses residentes en Oaxaca de Juárez se manifestaron en El Paseo Juárez El Llano para rechazar la política migratoria del presidente Donald Trump y expresar solidaridad con la comunidad migrante en México. La movilización formó parte de la protesta global No Tyrants (Sin Tiranos) y No Kings (Sin Reyes), organizada por el Movimiento Indivisible y Demócratas en el Extranjero (Democrats Abroad).

David Shallenberger, representante de Demócratas en el Extranjero, delegación Oaxaca, explicó que la manifestación fue convocada para repudiar las violentas redadas contra migrantes mexicanos y latinoamericanos en diversas ciudades de Estados Unidos.

“Las redadas crueles de migrantes mexicanos y latinos han causado daños implacables a la comunidad multicultural del pueblo estadounidense”, señaló.

El portavoz también condenó las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el racismo contra los mexicanos promovido por la administración de Trump.

Críticas a la política exterior

Shallenberger subrayó que el régimen de Trump libra una guerra en el Medio Oriente sin autorización del Congreso, lo que calificó como ilegal e inconstitucional. Según el representante, esta guerra involucra a 14 países, ha provocado la muerte de militares estadounidenses y más de dos mil personas en la región, además de una destrucción generalizada sin un final a la vista.

Por su parte, Edgar López, portavoz de Demócratas en el Extranjero en México, destacó que los integrantes de esta organización civil forman parte del pueblo binacional en ambos lados de la frontera y participan de manera coordinada en la resistencia democrática dentro de Estados Unidos y en el mundo.

“Nos negamos a vivir bajo la tiranía en Estados Unidos y exigimos que cesen de inmediato los ataques de Trump contra nuestro pueblo binacional y contra México”, afirmó.

Durante la protesta, los manifestantes portaron pancartas con mensajes de repudio al mandatario estadounidense.

Protesta global contra Trump

Las manifestaciones contra Donald Trump se realizaron en las 50 entidades de Estados Unidos, con eventos principales en Washington D.C., Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston.

En México, también se organizaron protestas en Mexicali, Guadalajara, San Miguel de Allende, Zihuatanejo, Puerto Vallarta y en la Ciudad de México, sumándose a la jornada global de resistencia.