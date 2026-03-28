Bajo el liderazgo de Tonantzin Fernández, rescatan cancha de frontenis en el Deportivo Tlachtli

Arlette Hernandez

En el marco del Campeonato Nacional Abierto de Frontenis, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación de la cancha de frontenis del Deportivo Tlachtli, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura deportiva en el municipio.

Gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada, se realizaron mejoras integrales en este espacio, que durante años permaneció en condiciones de abandono, permitiendo ahora a las y los deportistas contar con instalaciones dignas y funcionales.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo integral de la niñez y la juventud, alineado con la visión impulsada por los gobiernos federal y estatal. Asimismo, reiteró su compromiso de generar oportunidades para quienes deseen practicar frontenis, mediante la gestión de profesores que impartan clases gratuitas y fomenten el surgimiento de nuevos talentos.

Por su parte, Gerardo Juárez, representante de los Pelotaris del Deportivo Tlachtli, agradeció el respaldo de las autoridades para la dignificación de este espacio, así como la apertura del Gobierno Municipal para la realización de eventos deportivos que fortalecen esta disciplina y sus diferentes modalidades.

En su intervención, Julio Blanco, director de Deporte, subrayó que las y los usuarios del Deportivo Tlachtli han sido testigos de una transformación significativa en sus instalaciones, reflejo de un gobierno de puertas abiertas que trabaja de manera coordinada con la sociedad y la iniciativa privada para generar resultados tangibles.

Con esta reinauguración, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de promover espacios de especialización deportiva accesibles para toda la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo social, la sana convivencia y el impulso del talento local.

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