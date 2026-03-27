Invitan San Pedro Cholula invita a evento del pulque

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Las y los titulares de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico invitaron, en rueda de prensa, al evento “Pulque, Tesoro Sagrado de la naturaleza y la cultura. Un vistazo a través de los magueyales en la región de Cholula”, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo de 2026, en el kiosco del Parque de San Pedro Cholula.

Este encuentro tiene como objetivo revalorar el pulque como patrimonio cultural y promover la riqueza de los magueyales en la región, a través de actividades abiertas al público.

Durante ambos días, las y los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, talleres y conferencias que fortalecerán el conocimiento y la preservación de esta tradición ancestral.