Alerta en el Golfo de México, detectan contaminación por hidrocarburos en sus costas

EL VALLE

Ciudad de México.- El Gobierno de México confirmó que el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México se debió a tres fuentes de donde provino el contaminante, el derrame, que ha afectado las playas de Veracruz, ha causado también problemas a la población pesquera.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, precisó en conferencia que el vertimiento ilegal habría sido detectado desde el 3 de marzo del año en curso, tras los primeros reportes de manchas en playas de Coatzacoalcos, desde entonces, la contingencia se extendió progresivamente a costas de los Estado de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, obligando a escalar la respuesta hasta un nivel nacional.

“El primero se debe a un buque que estuvo fondeado en Coatzacoalcos; el segundo, a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos; y la tercera es de las emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, de la zona de Cantarell”, apuntó en conferencia de prensa el Almirante Raymundo Morales Ángeles.

El titular describió que, según imágenes satelitales, al menos 13 buques estaban en la zona cuando se detectó la mancha de combustible alrededor del fondeadero, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), haciendo un recorrido exhaustivo para supervisar y detectar las zonas afectadas por la presencia de hidrocarburos en el Río Seco y áreas cercanas a la Refinería Olmeca.

Asimismo, cuatro buques aún están en aguas mexicanas y la Marina realiza inspecciones para revisar si alguno de estos estuvo involucrado en el vertimiento del contaminante. En tanto, el resto de buques están en aguas internacionales y ya se solicitó la colaboración internacional para la revisión de los mismos.

En cuanto a la chapopotera natural de Coatzacoalcos, indicó que esta ha tenido emanaciones intermitentes y no se puede descartar que realice emanaciones: “La fuente que sigue activa y que creemos que más contaminante ha vertido es la correspondiente a las chapopoteras naturales que se encuentran en la zona de Cantarell en la sonda de Campeche”, mencionó.