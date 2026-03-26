Concluye audiencia de Nicolás Maduro ¿cuál es el futuro del expresidente venezolano?

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La segunda audiencia judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este jueves en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Al finalizar la sesión, el juez Alvin Hellerstein decidió no fijar de inmediato una fecha para el próximo encuentro en los tribunales. El proceso legal entra ahora en una fase de expectativa mientras se resuelven disputas técnicas fundamentales para el avance del caso.

El debate principal de la jornada giró en torno a la financiación de la defensa. Hellerstein prometió emitir pronto una resolución para determinar si ordenará a la administración estadounidense permitir que fondos del país sudamericano cubran los honorarios legales de la pareja.

Durante un intenso intercambio, el fiscal Kyle Wirshba argumentó frente al magistrado que no existe ninguna vía jurídica que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a otorgar una licencia para liberar el dinero retenido.

Por su parte, el juez federal, nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, aclaró que no desestimará los cargos en este momento por la falta de pago a los abogados. Sin embargo, sugirió la posibilidad de reconsiderar esta postura en el futuro, dependiendo de su propio fallo sobre la disputa de los honorarios.

“Muchas gracias por los excelentes argumentos”, expresó Hellerstein antes de levantar la sesión. Posteriormente, añadió que espera publicar su decisión lo antes posible.

En los minutos finales de la comparecencia, Maduro protagonizó una breve interacción con su equipo de defensa. Antes de que los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo escoltaran hacia la salida, el acusado estrechó la mano de su abogado, Barry Pollack, y saludó a la distancia al representante legal de Flores. Al abandonar la mesa principal, se dirigió a su defensor con una frase corta: “Hasta mañana”.

El destino judicial del exdirigente depende enteramente del próximo dictamen de la corte sobre el tema financiero. Este fallo establecerá el rumbo del litigio, fijará la nueva fecha de comparecencia y determinará la capacidad de los acusados para mantener su actual representación legal frente a la justicia norteamericana. La negativa o aprobación de la licencia de la OFAC representa el mayor obstáculo procesal para la defensa en esta etapa del juicio.