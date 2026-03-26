Muere Noelia Castillo, mujer que buscó la eutanasia en España durante casi 3 años

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La joven española sufría dolores crónicos e incapacitantes, que a su vez le provocaron sufrimiento físico y emocional irreversible. Un tribunal catalán confirmó su derecho a la eutanasia.

La joven española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, falleció este jueves tras la aplicación de la eutanasia, confirmó en su cuenta de X, la asociación Abogados Cristianos, que asesoraban al padre de Noelia para impedirle acceder al procedimiento.

El bufete de abogados pidió “oraciones por su alma y su familia” y denunció que este caso evidencia graves fallos de la ley de eutanasia, al considerar que “no protege a las personas más vulnerables”.

“Pedimos a los políticos que su historia sirva para impulsar cambios urgentes y evitar que algo así vuelva a ocurrir (…) Podéis entender que los padres quedan rotos tras años de intentar acompañarla en su rehabilitación.”

El caso de Noelia inició un debate público tras su solicitud de eutanasia, que fue aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio de 2024, luego de años de dolores, lesiones físicas irreversibles y una depresión severa.

Sus padecimientos fueron provocados por una caída desde un quinto piso en 2022, impulsada por el trauma de abusos sexuales sufridos en su adolescencia y el abandono de su familia, según relató la joven al programa “Y Ahora Sonsoles”, hace cuatro días.

La decisión fue impugnada por su padre, quien contó con el respaldo del despacho Abogados Cristianos, argumentando que Noelia “no tenía capacidad mental” para decidir sobre su muerte.

Por ello, el caso transitó durante más de dos años por distintas instancias judiciales el juzgado de primera instancia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo de España y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que desestimaron los recursos presentados y confirmaron que la joven cumplía los requisitos legales para el procedimiento.

Durante el proceso, Noelia permaneció en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde según su testimonio, su padre nunca la visitó, mientras que su madre, Yolanda Ramos, permaneció a su lado hasta el final.

En entrevista para Y Ahora Sonsoles, Ramos dijo que no estaba de acuerdo, pero estaría a su lado hasta el último momento.

Abogados Cristianos, que criticó el manejo del caso, y señaló a través de José María Fernández, representante de la organización, insistió en que la joven tuvo que recibir tratamientos para sus padecimientos mentales.

“Ha fallado el sistema sanitario, lo único que se le ha podido finalmente dar ha sido la muerte; creemos que hace mucho tiempo ella tenía que haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales y asistencia.”

El procedimiento de eutanasia en España, según las autoridades locales, consistió en la administración de tres fármacos por vía intravenosa.

Primero un sedante profundo, luego un bloqueador neuromuscular y finalmente un fármaco que detiene la actividad cardíaca; todo bajo supervisión médica y protocolos diseñados para evitar dolor o percepción.