Conductor de Ruta atropelló a mujer en Xonacatepec

Sadit González
Mujer fue atropellada por unidad de RUTA en la Avenida México y Bulevar Xonacatepec, en el Infonavit Manuel Rivera Anaya, ciudad de Puebla.
Elementos de Protección Civil acudieron, para brindarle atención prehospitalaria y despues fue trasladada a un hospital.
You may also like
-
Roban cargamento de Ibuprofeno en la autopista México-Puebla
-
Encontraron armas, teléfonos y recipientes para droga en el penal de San Miguel
-
Robaron 700 mil pesos a una mujer tras salir de Banamex en pleno centro de Tehuacán
-
Confirman el España VS Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla tres días antes del inicio del mundial 2026
-
Dueños de balnearios esperan incremento de visitantes del 80% en Semana Santa