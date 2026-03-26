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Conductor de Ruta atropelló a mujer en Xonacatepec

By Roberto Desachy / 26 marzo, 2026

Sadit González

Mujer fue atropellada por unidad de RUTA en la Avenida México y Bulevar Xonacatepec, en el Infonavit Manuel Rivera Anaya, ciudad de Puebla.

Elementos de Protección Civil acudieron, para brindarle atención prehospitalaria y despues fue trasladada a un hospital.

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